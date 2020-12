© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta l'iniziativa "Facciamo finta che... tutto va ben!". Interverranno Maurizio Costanzo e Pino Strabioli, ideatori del progetto e Daniele Pitteri, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma. Roma, Campidoglio, Sala della Protomoteca. Evento anche in streaming sul canale Youtube Notizie Roma Capitale. (ore 10.30)- Assemblea capitolina. All’ordine del giorno, l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali Acos presenta la Relazione Annuale 2020 sullo stato dei servizi pubblici a Roma e l'attività svolta. Seduta in videoconferenza sul sito di Roma Capitale (ore 15-18) (segue) (Rer)