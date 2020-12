© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La rettrice dell’Università La Sapienza di Roma Antonella Polimeni, la direttrice generale Simonetta Ranalli e il rappresentante degli studenti Riccardo Paolini rivolgeranno alla comunità universitaria gli auguri in occasione delle festività natalizie. Università La Sapienza, Sala del Senato. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Sapienza. (ore 12)- Lo smartworking cambia Roma. Discussione pubblica sul tema per esaltare l’impatto positivo e superare gli effetti negativi. Parteciperanno il direttore generale dell’Inps Gabriella Di Michele, Keti Lelo di MappaRoma, i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil Michele Azzola, Carlo Costantini, Alberto Civica; il direttore di Unindustria Roma Maurizio Tarquini; Il direttore generale di Anitec-Assimform Eleonora Faina; il responsabile della formazione Tim Andrea Laudadio; Francesca Puglisi sottosegretaria al Ministero del lavoro; la presidente della Commissione lavoro della Camera Debora Serracchiani; la senatrice Valeria Fedeli; la presidente della Commissione lavoro della Regione Lazio Eleonora Mattia; l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli; Giulio Pelonzi capogruppo Pd in Campidoglio; Marianna Madia della segreteria nazionale del Pd; Bruno Astorre segretario regionale Pd; Andrea Casu segretario del Pd Roma e Titti Di Salvo della segreteria romana del Pd. Diretta sulla pagina Facebook del Pd Roma (ore 17-20) (segue) (Rer)