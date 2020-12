Business news: Ue-Mercosur, accordo libero scambio, ministro Argentina Solà assume impegno su rispetto preservazione ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solà, ha affermato che il suo paese, in qualità di prossimo presidente pro tempore del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), si impegnerà ad affrontare la questione della preservazione dell'ambiente nella regione, uno dei punti al centro delle preoccupazioni dei governi Ue maggiormente restii alla ratifica dell'accordo di libero scambio con l'Ue. Lo ha affermato nel corso di un punto stampa tenuto al margine della riunione informale dei ministri degli Affari esteri dell'Ue, dell'America Latina e dei Caraibi. "Comprendiamo che c'è una necessità concreta da parte dei paesi dell'Ue riguardo gli impegni sulla preservazione dell'ambiente e ci impegniamo a partire dall'assunzione della presidenza pro tempore del Mercosur a discutere in profondità la questione tra i paesi membri", ha detto Solà. Il ministro ha sottolineato tuttavia che "l'accordo attualmente non prevede un sistema di sanzioni" in questa materia, e che se dovesse essere introdotto questo dovrebbe avere "un carattere reciproco". (Res)