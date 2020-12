Business news: Alitalia, con volo per Brasile riprendono collegamenti con Sud America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia ha ripreso i voli per il Sud America, interrotti a primavera, con l'AZ674 Roma-San Paolo. Al volo per il Brasile, riferisce un comunicato della compagnia, farà seguito, il 19 dicembre, la riattivazione anche del collegamento con Buenos Aires. Entrambi i voli avranno una cadenza settimanale e saranno operati con l'ammiraglia della compagnia, il bireattore Boeing 777. Si tratta dei primi voli non-stop dall'Italia all'America Latina che vengono reintrodotti dall'insorgere della pandemia e, oltre a rappresentare la possibilità per i viaggiatori di spostarsi da un continente all'altro, offriranno maggiori opportunità di trasferimento delle merci, grazie alla capacità di carico nelle stive di 20 tonnellate. Un'attività particolarmente richiesta dal mercato tanto che la divisione cargo della Compagnia, in epoca Covid-19, ha effettuato, in varie parti del mondo, 337 voli speciali per il trasporto di merci. (Res)