- “Piena solidarietà alla troupe Rai aggredita oggi a Ponte Milvio e a tutti i giornalisti che ogni giorno sono in prima linea per garantire l'informazione nella battaglia che stiamo combattendo contro il virus”. Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. (Com)