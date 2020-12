Business news: America latina, Cepal, nel 2020 la contrazione economica peggiore in oltre un secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepal) delle Nazioni Unite ha aggiornato le sue previsioni di crescita per la regione, che secondo le stime sarà la più colpita dalla crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. L’organismo prevede per il 2021 una crescita del 3,7 per cento, dopo una contrazione del 7,7 per cento quest’anno, la maggiore in 120 anni. In particolare, l'economia dell'America del Sud subirà una contrazione del 7,3 per cento quest'anno e registrerà una crescita del 3,7 per cento nel 2021; la regione dell’America centrale vedrà quest’anno una contrazione del 6,5 per cento e una crescita del 3,8 per cento il prossimo anno; la regione dei Caribi vedrà una contrazione del 7,9 per cento nel 2020 e una crescita del 4,2 per cento nel 2021. Nonostante la stima regionale per l’anno in corso sia stata rivista al rialzo, rispetto al 9,1 per cento previsto in precedenza, la crescita stimata per il 2021 secondo la Cepal non sarà sufficiente per recuperare il livello di attività economica pre pandemia. Secondo l’organismo questo recupero non si avrà che nel 2024. (Res)