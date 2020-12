Business news: vertice Mercosur, ministro Uruguay prevede ratifica accordo commerciale con Ue entro 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercato comune del Sud (Mercosur) potrebbe essere ratificato nel corso del prossimo anno. Lo ha affermato il ministro degli Esteri dell'Uruguay, Francisco Bustillo, passando in rassegna i principali punti dell'agenda portata avanti dal suo paese nel corso della presidenza pro-tempore del blocco regionale sudamericano composto oltre che dall'Uruguay, dall'Argentina, dal Brasile e dal Paraguay. "Crediamo possibile raggiungere la ratifica dell'accordo durante la presidenza dell'Argentina", ha dichiarato Bustillo nell'ambito del 57mo vertice del Mercosur. Durante l'anno in corso, sotto la presidenza pro-tempore uruguaiana, ha proseguito Bustillo, il Mercosur "ha riavviato tutti i negoziati in corso su accordi commerciali con altri paesi e blocchi", in particolare con Corea, Vietnam e Indonesia. Il rappresentante uruguaiano ha quindi ammesso che nel contesto della pandemia "il progresso che avremmo voluto ottenere non è stato quello pensato" e ha avvertito che a fronte della minaccia globale alla salute "la protezione dei popoli può trasformarsi in protezionismo". (Res)