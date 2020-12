Business news: Mercosur, Bolsonaro "differenze tra i paesi membri non siano causa di impasse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il suo governo vede nel Mercato comune del sud (Mercosur) "un alleato nella promozione dell'agenda di riforme strutturali" che si stanno portando avanti in Brasile, sottolineando che le differenze tra i paesi membri del blocco non dovrebbero tradursi in impasse. "Sottolineo che le differenze tra i nostri governi nella conduzione dell'agenda economica e commerciale non dovrebbero portare a impasse che potrebbero mettere a repentaglio il progresso della nostra agenda comune", ha affermato il presidente nel corso del suo intervento al 57mo vertice dei capi di stato del Mercosur e degli stati associati. (Res)