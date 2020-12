Business news: Brasile, Banca centrale rivede al rialzo stima crescita Pil 2020 a –4,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc) ha rivisto leggermente al rialzo la stima della crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 fissandola a -4,40 per cento, rispetto a quello elaborato lo scorso settembre, quando la previsione era di un calo del 5 per cento. Per la Bc l'incertezza sul ritmo di crescita nel 2021 resta elevata e dipende dal "graduale raffreddamento" della crisi generata dalla pandemia covid-19, dall'aggiustamento fiscale e dalla continuità delle riforme economiche. Di conseguenza, la Bc ha ridotto le previsioni di crescita del Pil per il prossimo anno dal 3,9 al 3,8 per cento. (Res)