Albania-Kosovo: premier Rama riceve presidente Osmani (2)

- Osmani ha parlato anche dei rapporti con la Serbia. "Con il riconoscimento e l'accettazione dell'inviolabilità del Kosovo, la Serbia non può rivendicare in cambio parti del territorio del Paese", ha osservato la presidente ad interim del Kosovo. "Il dialogo con la Serbia oggi è ancora chiuso", ha affermato Osmani, secondo cui Belgrado "dovrebbe pentirsi e chiedere scusa, non essere ricompensata". "Per questo invito il Parlamento albanese ad unirsi alla decisione del Parlamento del Kosovo di condannare il genocidio serbo", ha dichiarato la presidente ribadendo che deve essere fatta giustizia per "quelle madri che non hanno ancora un posto dove piangere e porre fiori per i propri figli".(Alt)