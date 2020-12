© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il presidente di Arsial - Agenzia regionale per l'innovazione e lo sviluppo dell'agricoltura del Lazio, Mario Ciarla intervengono all'evento "Arsial 1995 – 2020: 25 anni di sviluppo e innovazione in agricoltura". Partecipano: Il direttore della Caritas di Roma, Don Benoni Ambarus, l'assessore regionale all'Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali, Enrica Onorati, il presidente VIII commissione - Agricoltura, ambiente della Regione Lazio, Valerio Novelli e la dott.ssa Angela Galasso (cda Arsial). L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Arsial. (ore 10.30)- Seduta ordinaria n. 76 del Consiglio regionale del Lazio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno la trattazione del bilancio con l’analisi del Documento di economia e finanza regionale 2021 - anni 2021- 2023; la Legge di stabilità regionale 2021 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021- 2023. Diretta in streaming sul canale Youtube del consiglio regionale del Lazio. (dalle ore 11) (segue) (Rer)