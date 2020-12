© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Rigenerazione urbana: seduta di giuria in cui verrà resa pubblica la graduatoria dei progetti, e i relativi nominativi dei progettisti, partecipanti alla seconda fase dei concorsi indetti da Roma Capitale lo scorso settembre per il Polo Civico Flaminio e il Mercato rionale San Giovanni di Dio. Evento in streaming. (ore 9 per il Mercato rionale e ore 11 per il Polo civico)- Presentazione del libro “Un anno di trasporto”, scritto dal responsabile dell'Ufficio Studi della Fit-Cisl del Lazio, Giuseppe Passacantilli. Il libro sarà presentato in occasione del Consiglio Generale Federazione dei Trasporti territoriale. Al Consiglio Generale parteciperanno, oltre all'autore, il Segretario Generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, e il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci: si parlerà di green economy, di economia circolare, di innovazione 4.0 e di partecipazione, facendo il punto sul percorso intrapreso fino ad oggi e sugli scenari futuri del comparto. Evento in streaming (ore 11) (segue) (Rer)