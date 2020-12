Business news: Ecuador, parlamento approva legge anti-corruzione richiesta da Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale dell'Ecuador ha approvato la riforma penale che inasprisce le leggi in materia di lotta alla corruzione. L'approvazione era stata richiesta dal Fondo monetario internazionale (Fmi) in cambio del trasferimento di 2 miliardi di dollari a titolo di prestito in favore dello stato latino americano entro la fine del 2020, parte del complessivo prestito da 6,5 milioni di dollari concessi a Quito per stabilizzare l'economia e contribuire a rendere sostenibile il debito pubblico. La riforma approvata dal Congresso contempla nuovi reati come "l'elusione delle procedure di appalto pubblico", "atti di corruzione nel settore privato", "ostruzione della giustizia" o "sovrapprezzo". Dopo l'approvazione da parte del parlamento, il governo del presidente Lenín Moreno avrà 30 giorni di tempo per pubblicare la legge in Gazzetta ufficiale o presentare osservazioni. (Res)