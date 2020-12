Business news: Messico, salario minimo aumenta del 15 per cento, allarme imprenditori su occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2021, secondo la proposta del governo avversata dall'impresa privata, il salario minimo in Messico aumenterà del 15 per cento. Il via libera della Commissione nazionale dei salari minimi (Conasami) porterà dagli attuali 123,22 pesos al giorno (l'equivalente di 5,06 euro al cambio odierno), ai 141,7 pesos (5,86 euro). La decisione, basata su una proposta del governo è stata presa con il voto favorevole dei sindacati e l'opposizione dei rappresentanti dell'impresa privata, che avvertono del rischio della perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Si tratta della settima volta che la decisione non viene accordata all'unanimità dell'organo in cui trovano rappresentanza le parti. Con la decisione di ieri vengono inoltre aggiornati i livelli di retribuzione minima per i lavoratori domestici (+25 per cento, per una paga di 154,03 pesos al giorno) e per i "giornalieri" del settore agricolo (+30 per cento, per una paga di 160,19 pesos). (Res)