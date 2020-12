Roma: Fs, per celebrazioni 70 anni stazione Termini mostra diffusa e nuovi servizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Storia e innovazione convivono da sempre nell'hub Roma Termini – dichiara in una nota Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs Italiane – nel corso degli ultimi 70 anni la stazione ha dato il benvenuto e ha accolto milioni e milioni di viaggiatori in partenza e in arrivo. Ora è pronta ad accompagnarli verso il futuro con nuovi servizi. Le stazioni ferroviarie saranno al centro delle smart cities del futuro, saranno luoghi della mobilità integrata e sostenibile chiamati ad esprimere valore culturale, sociale ed economico. Mettere la persona, e i suoi bisogni, al centro, come sta facendo il gruppo Fs Italiane, vuol dire anche questo: rendere le stazioni ancora più sicure, accessibili, intermodali, piacevoli e tecnologiche". (segue) (Com)