Roma: Fs, per celebrazioni 70 anni stazione Termini mostra diffusa e nuovi servizi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ampliamento e riqualificazione di Roma Termini prevede, fra gli interventi, la nuova illuminazione a led della stazione e delle mura Serviane e l'apertura dell'Innovation Hub del gruppo Fs italiane in occasione del settantesimo compleanno dello scalo, e l'inaugurazione, nel primo trimestre del 2021, del nuovo parcheggio sopraelevato. I festeggiamenti per i 70 anni di Roma Termini sono anche l'occasione per rilanciare e reinterpretare il ruolo della stazione nel rapporto con la città attraverso un concorso internazionale che Grandi stazioni rail (Gruppo Fs italiane) bandirà in collaborazione con Fs Sistemi urbani (Gruppo Fs Italiane), Rfi (Gruppo Fs italiane) e Roma Capitale per la riqualificazione di piazza dei Cinquecento e degli spazi pubblici connessi. (Com)