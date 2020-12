Repubblica Ceca: sondaggio, premier Babis candidato accreditato per futura presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi i principali favoriti per la guida della prossima presidenza della Repubblica Ceca sarebbero il primo ministro Andrej Babis, l'ex presidente Vaclav Klaus, e l'ex presidente del comitato militare della Nato, generale Petr Pavel. E' quanto riferiscono i media di Praga citando un sondaggio effettuato sulla base delle scommesse dei cittadini. Tra queste figure la più accreditata ad essere il nuovo presidente sarebbe proprio il premier Babis con circa il 40 per cento delle preferenze. Le elezioni presidenziali in Repubblica Ceca sono in programma nel gennaio 2023, ma le scommesse su questo appuntamento avrebbero già superato quota 3 milioni. (Vap)