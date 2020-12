Anm: Ges Napoli su dimissioni Maresca, chiarisca sua posizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Anm - sottolinea la Ges - pur rispettando e riconoscendo la legittimità di scelte che non si pongano in conflitto con il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità stabilite dalle normative in materia, si identifica in un modello di magistrato che evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine e che, nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria, evita di accettare candidature e di assumere incarichi politico-amministrativi negli enti locali. L’esigenza di trasparenza e chiarezza è resa, peraltro, ancor più impellente ed improcrastinabile dalle recenti vicende che hanno visto il mondo della politica e della magistratura al centro di dilanianti polemiche, commistioni e contrapposizioni ed a partire dalle quali l’Anm ha avviato un faticoso percorso volto a favorire il recupero di credibilità e affidabilità nella giustizia da parte dei cittadini, compito di cui tutti i magistrati devono sentirsi responsabili, a prescindere dall'essere o meno iscritti all’Anm". (Ren)