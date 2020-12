Ferrovie: a Roma Termini mostra per celebrare i 70 anni della stazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settant'anni della nuova Roma Termini. La stazione della Capitale, il maggiore scalo ferroviario del Paese per grandezza e traffico, oltre che uno fra i principali d'Europa, celebra i suoi sette decenni di storia iniziati il 20 dicembre 1950, con l'inaugurazione del Dinosauro, la pensilina su piazza dei Cinquecento. Simbolo della voglia di ripartenza, in un'Italia ancora alle prese con le conseguenze della guerra, il Dinosauro e la nuova Stazione hanno cambiato il volto della vecchia Termini attiva fin dal 20 aprile 1873, e hanno rappresentato un esempio di modernità nel mondo. In occasione dei suoi 70 anni, la nuova Roma Termini ricorda il passato e guarda al futuro, pronta a cambiare volto ancora una volta con un importante piano di riqualificazione portato avanti dal Gruppo FS Italiane. (segue) (com)