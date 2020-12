Anm: Ges Napoli su dimissioni Maresca, chiarisca sua posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Ges del Distretto di Napoli ha appreso dagli organi di stampa delle dimissioni del dottor Catello Maresca dall’Anm". Così La Giunta esecutiva sezionale Anm del Distretto di Napoli. "In attesa della comunicazione delle motivazioni che sorreggono tale scelta - prosegue la nota - si avverte in ogni caso il bisogno di esprimere la propria posizione in ordine al battage mediatico alimentato dalle notizie di stampa che riferiscono di una sua possibile candidatura alla carica di sindaco di Napoli e di suoi eventuali contatti con politici, anche di rilevanza nazionale". Sul tema la Ges ha fatto sapere di avere "già espresso al diretto interessato, a mezzo del suo presidente, ed intende ribadire, anche con il presente comunicato, l’opportunità che il dottor Maresca, a tutela dell’immagine professionale sua e della intera magistratura, provveda in tempi brevissimi a far chiarezza sulla questione e ciò sia in ordine alla decisione di accettare la candidatura che in ordine all'esistenza di interlocuzioni con esponenti politici e/o partiti che appoggerebbero o favorirebbero la stessa. È esigenza prioritaria, difatti, mettere il mondo della giustizia al riparo anche solo dal sospetto di impropri condizionamenti e indebite influenze, riaffermando con forza i valori di indipendenza ed imparzialità che la Costituzione affida alla magistratura". (segue) (Ren)