Roma: troupe aggredita a Ponte Milvio mentre filma assembramenti, Raggi "solidarietà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una troupe è stata aggredita a Ponte Milvio a Roma dove si trovava per alcune riprese effettuate per documentare assembramenti. A quanto si apprende un gruppo di persone avrebbe aggredito l'operatore, facendogli cadere la telecamera. L'uomo ha riportato contusioni. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Ponte Milvio e della compagnia di Roma Trionfale. Arriva la vicinanza della sindaca di Roma Virginia Raggi che su Twitter scrive: "Solidarietà alla troupe Rai aggredita a Ponte Milvio. È ingiustificabile la violenza nei confronti di chi, anche nei mesi difficili dell’emergenza, è in prima linea per fare il proprio lavoro e informare i cittadini. Mi auguro che i responsabili vengano identificati e puniti". (Rer)