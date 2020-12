Roma: Raggi, intensificati controlli anti Covid per Natale, non abbassiamo la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo fine settimana prima delle festività natalizie abbiamo rafforzato i controlli della polizia locale di Roma Capitale e sono stati oltre 1.200 gli agenti impegnati nella verifica delle disposizioni anti-Covid". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ieri sera, un locale nel quartiere Appio Latino è stato chiuso perché aperto oltre l’orario previsto. All’interno c’erano circa dieci persone che sono state sanzionate. In vista delle feste, intensificati i controlli anche nelle vie e nelle piazze della città con particolare attenzione alle strade dello shopping. Ma non solo: verifiche anche per la segnalazione di feste ed eventi privati soprattutto in orario serale e notturno. Ringrazio gli agenti per il lavoro che svolgono ogni giorno per tutelare la nostra salute", aggiunge la prima cittadina di Roma. "L’emergenza non è ancora finita ed è importante che tutti facciano la propria parte comportandosi con responsabilità. Non abbassiamo la guardia", conclude Virginia Raggi. (Rer)