Trasporto aereo: Enac, interdetti da oggi fino al 6 gennaio voli dal Regno Unito in applicazione ordinanza

- In applicazione dell’ordinanza del ministro della Salute del 20 dicembre 2020, "l'Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha emesso un notam (notice to airmen) con cui dispone l’interdizione del traffico aereo dal Regno Unito a partire da oggi e fino al 6 gennaio 2021. Sono esclusi dal provvedimento i voli cargo e i voli di emergenza sanitaria. L’Enac invita i passeggeri con voli prenotati da e per queste destinazioni a contattare la propria compagnia aerea". (Com)