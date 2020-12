Legge Bilancio: Garavini (Iv), esenzione 50 per cento Imu per pensionati all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’esenzione Imu per i pensionati residenti all’estero è di nuovo realtà. Sarà per il 50 per cento dell’importo. È stato appena approvato il nostro emendamento di Italia Viva che renderà possibile il ripristino dell’esenzione dell’Imu sulla prima casa posseduta in Italia da pensionati residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia". Lo afferma, in una nota, la senatrice Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri e vicepresidente vicaria del gruppo Italia Viva-Psi. "Per ora il costo dell’Imu che i connazionali dovranno pagare è dimezzato - aggiunge -. Si tratta di un primo grande risultato, raggiunto dopo mesi di assiduo impegno personale e di confronto con esperti e con i funzionari del Ministero delle Finanze e dell’Unione Europea preposti proprio alla tassazione dei cittadini italiani e comunitari. Una formulazione studiata nei minimi dettagli, allo scopo di introdurre un sistema che non provochi una nuova misura di infrazione ed un nuovo stop da parte dell‘Unione europea". (com)