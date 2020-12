Marocco-Israele: domani visita a Rabat di Kushner, martedì atteso consigliere sicurezza israeliano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele, da parte sua, incassa la normalizzazione delle relazioni con un Paese che, con i suoi 37 milioni d’abitanti, è il secondo per popolazione nel mondo arabo. A breve dovrebbe tenersi anche il primo viaggio di un alto funzionario marocchino in Israele, secondo quanto annunciato su Twitter dall'analista politico Simon Arann. Dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche con Israele, dunque, ora è il momento delle visite. Il portavoce del governo Saaid Amzazi dovrebbe essere il primo alto funzionario marocchino a visitare Tel Aviv. Secondo l’esperto israeliano Arann - che ha abituato i suoi follower agli scoop sull'amministrazione israeliana - altri ministri marocchini dovrebbero fare viaggi ufficiali in Israele nel prossimo futuro. (Res)