Germania-Italia: Covid, abitanti di Bamberga cantano “Bella ciao” in solidarietà con gli italiani

- Per testimoniare la loro solidarietà all'Italia e agli italiani nella crisi del coronavirus e come augurio di Natale, gli abitanti della Anna-Maria-Junius-Strasse di Bamberga hanno cantato “Bella ciao”, sventolando il Tricolore. Come riferisce oggi il portale d'informazione “Nordbayern.de”, il gesto di vicinanza era diretto anche alle popolazioni di Austria, Spagna e di tutti gli altri Paesi gravemente colpiti dalla pandemia. Un'iniziativa analoga era stata assunta dai residenti della Anna-Maria-Junius-Strasse di Bamberga ad aprile scorso, mentre l'Italia affrontava la prima ondata del Covid-19. (Geb)