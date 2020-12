Usa: “Axios”, Trump posticipa l’annuncio della sua candidatura per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di posticipare l’annuncio della sua candidatura per le elezioni del 2024. Lo rivela il portale d’informazione politica “Axios” menzionando tre fonti che di recente hanno parlato della questione con il capo della Casa Bianca. Quest’ultimo era intenzionato ad annunciare la propria candidatura già nelle prossime settimane, ma avrebbe deciso di rinviarla a una fase successiva all’inaugurazione del mandato presidenziale di Joe Biden, in programma il 20 gennaio prossimo. Questo perché, assicurano le fonti, Trump non vorrebbe mostrare alla sua base di aver rinunciato a lottare per sovvertire l’esito delle elezioni dello scorso 3 novembre, vinte da Biden. (Nys)