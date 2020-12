Covid: Spagna sarà centro nevralgico per distribuzione vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna sarà uno dei Paesi nevralgici a livello mondiale per la distribuzione del vaccino contro il Covid-19 della casa farmaceutica Moderna. Secondo quanto riferito da "Cadena Ser", che ha consultato fonti di polizia, saranno inviate nel Paese iberico oltre 600 milioni di dosi, delle quali la maggior parte saranno poi distribuite in diverse parti d'Europa. Per quanto riguarda la Spagna, sarà istituito un unico centro nazionale, del quale non é ancora stata resa nota l'ubicazione, che provvederà poi a traferirle a tutte le Comunità autonome. Il processo di distribuzione sarà coordinato in modo permanente tra il ministero della Salute e il ministero dell'Interno. Il primo vaccino ad arrivare in Spagna sarà quello della casa farmaceutica Pfizer in vista dell'avvio della campagna di vaccinazione prevista per il 27 dicembre. (Spm)