Covid: Zoffili (Lega), garantire collegamenti con Gran Bretagna

- "Bene la sicurezza, ma non a scapito dei cittadini italiani che devono poter rimpatriare, tanto più in prossimità delle feste natalizie". Lo afferma, in una nota, Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo della Lega in commissione Affari esteri, presidente del Comitato bicamerale di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. "Per questo - spiega - troviamo eccessiva, maldestra e dozzinale la misura disposta dal ministro degli Esteri Di Maio di sospendere i voli con la Gran Bretagna a causa della nuova versione del virus. I nostri connazionali non devono essere abbandonati e il governo deve garantire collegamenti sicuri, seppur ridotti per ragioni di sicurezza anche per i cittadini britannici e per chi ha necessità di spostarsi tra i due paesi. Mi auguro arrivi presto un'indicazione in tal senso".(com)