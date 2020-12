Cultura: Franceschini, plauso ai Carabinieri per il recupero dell'orologio della torre del Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a sofisticate e meticolose tecniche investigative, il comando Carabinieri Tutela patrimonio culturale, in raccordo con la procura di Vercelli, ha condotto a termine con successo un'importante operazione di contrasto al traffico illecito di opere d'arte". Lo sottolinea il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. "Torna così nella disponibilità dello Stato il prezioso orologio della Torre del Quirinale. Un'operazione complessa e capillare sul territorio nazionale che dimostra, ancora una volta, l'eccellenza del comando dei Carabinieri che opera dal 1969 a difesa del patrimonio culturale italiano. A loro, alla Procura di Vercelli e alle altre istituzioni che hanno partecipato al recupero va il plauso del governo italiano".(Com)