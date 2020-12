Legge Bilancio: Viviani (Lega), via libera a emendamento su cig pescatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato "il nostro emendamento alla Manovra sulla cig per i pescatori. Una misura fortemente voluta dalla Lega nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (Cisoa) e la sua estensione al settore della pesca professionale tramite l'istituzione di una sezione per i lavoratori della pesca". Lo afferma il deputato Lorenzo Viviani, capo dipartimento Pesca della Lega e primo firmatario dell'emendamento. "Rammarico per il depotenziamento della dotazione e che la Cisoa non sia diventata una misura strutturale - come merita il settore - invece che temporanea in quanto legata all'emergenza Covid - aggiunge -. Si tratta in ogni caso di un primo segnale concreto. Insisteremo in questa direzione in coerenza con quanto previsto dalla nostra proposta di legge per il settore ittico e per rendere strutturale la Cisoa stessa. Ci auguriamo che questa sessione di bilancio non finisca senza la modifica dei canoni demaniali che dal 1 gennaio 2021 tartasserebbe i nostri pescatori".(com)