Covid: ordinanza su blocco voli dal Regno Unito valida fino al 6 gennaio 2021

- L'ordinanza che introduce il blocco dei voli dal Regno Unito, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, produce effetti dalla data di adozione - cioè oggi - fino al 6 gennaio 2021. In base all'ordinanza, ai fini del contenimento della diffusione del virus è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone. (Rin)