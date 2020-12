Taiwan: tensione nello Stretto, Cina invia portaerei Shandong dopo transito nave Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a crescere la tensione nello Stretto di Taiwan, attraversato ieri dal cacciatorpediniere lanciamissili Uss Mustin della Marina statunitense e oggi dalla portaerei cinese Shandong, l’ultima arrivata nella flotta dell’Esercito di liberazione popolare. Il transito dell’unità navale cinese è stato comunicato oggi dal ministero della Difesa di Taiwan, secondo cui la portaerei era accompagnata da quattro navi militari ed era salpata giovedì scorso dal porto di Dalian. Dopo aver attraversato lo Stretto, il gruppo ha proseguito in direzione sud. Il ministero della Difesa di Pechino non ha ancora commentato la notizia. Più volte nel recente passato il governo di Taiwan si è lamentato per la crescente attività militare della Cina nelle acque e nei cieli dello Stretto. Pechino, da parte sua, replica generalmente che tali attività rientrano nel quadro di missioni di routine, spesso legate a esercitazioni militari nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Cip)