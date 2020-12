Taiwan: tensione nello Stretto, Cina invia portaerei Shandong dopo transito nave Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Cina ha denunciato il “provocatorio” passaggio di una nuova nave militare degli Stati Uniti attraverso lo Stretto di Taiwan: si tratta del cacciatorpediniere lanciamissili Uss Mustin, che secondo la Marina Usa ha condotto “un transito di routine nello Stretto di Taiwan il 19 dicembre nel rispetto del diritto internazionale”. “Il passaggio della nave dimostra l’impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto”, si legge in una nota della Marina. Diversa l’interpretazione della Cina, che considera l’isola di Taiwan come parte del proprio territorio e che negli ultimi mesi ha criticato duramente la vendita di armi statunitensi a Taipei e l’incremento della presenza militare Usa nell’area. “Queste missioni aumentano deliberatamente la tensione attorno alla questione di Taiwan, ammiccando alle forze indipendentiste e minacciando seriamente pace e stabilità nello Stretto”, scrive in un comunicato il Comando del teatro orientale dell’Esercito di liberazione popolare cinese. Quello della Uss Mustin è stato il 12mo passaggio di un’unità navale statunitense nello Stretto di Taiwan nel corso del 2020. La notizia è stata confermata anche dal ministero della Difesa di Taipei, secondo cui la nave Usa ha proceduto in direzione sud e la situazione si è mantenuta “normale”. (Cip)