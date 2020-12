Bosnia: ambasciatore Ue, elezioni a Mostar ispirazione per tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni amministrative di oggi a Mostar rappresentano un fatto storico: è il parere che condividono gli ambasciatori di Unione europea e Stati Uniti in Bosnia Erzegovina, Johann Sattler e Eric Nelson, commentando il primo voto dopo 12 anni nella cittadina bosniaca. "Le elezioni a Mostar sono sembrate impossibili per troppo tempo", ha affermato l'ambasciatore dell'Ue a Sarajevo parlando ai giornalisti. Altrettanto importanti, secondo Sattler, saranno i prossimi giorni "per dimostrare ai cittadini che una nuova pagina è stata voltata". L'ambasciatore ha invitato le 35 donne e uomini che saranno eletti nel prossimo Consiglio comunale di Mostar a dimostrare concretamente la volontà di risolvere i problemi che si sono accumulati nel corso di questi anni. "Mostar è un'ispirazione di quanto è possibile per l'intero paese", ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ue auspicando per il 2021 progressi per tutta la Bosnia Erzegovina. In questo senso, l'ambasciatore statunitense Nelson, ha osservato che il 2021 può essere l'anno buono per procedere a livello nazionale con la riforma elettorale in grado di correggere le attuali criticità. (segue) (Seb)