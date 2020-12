Legge Bilancio: Gelmini, grazie a Forza Italia misure per autonomi, paritarie, turismo e auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione di Forza Italia e del centrodestra "ha permesso alla commissione Bilancio della Camera di approvare importanti modifiche alla manovra per dare risposte immediate a partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti, alle scuole paritarie, al settore del turismo, al comparto automotive. Ci sarà un miliardo di euro per il 2021 da destinare all'esenzione contributiva di lavoratori autonomi e professionisti. Per gli stessi abbiamo ottenuto la cosiddetta continuità reddituale e operativa attraverso veri e propri ammortizzatori sociali: l'importo mensile dell'indennità, calcolato sul 25 per cento dell'ultimo reddito semestrale, non potrà essere superiore a 800 euro e inferiore a 250 euro". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilita - prosegue Gelmini - avranno un finanziamento di 70 milioni. Altri 20 milioni di euro andranno al sistema di istruzione tecnica superiore (Its). E poi il kit per la digitalizzazione: la didattica a distanza deve essere accessibile a tutti". Inoltre, "ci sarà l'esenzione della prima rata Imu per i settori del turismo e dello spettacolo; avremo 420 milioni nel 2021 per il sostegno all'automotive, con incentivi all'acquisto di veicoli con basse emissioni. Grazie a Forza Italia e al centrodestra, infine, ci sara il rinvio di un anno dell'applicazione della sugar tax, e un fondo da 100 milioni di euro da destinare alla ricostruzione nei territori danneggiati dalle alluvioni verificatesi nel corso del 2019 e del 2020 a seguito delle quali è stato aperto uno stato di emergenza. Queste solo alcune delle misure che abbiamo portato a casa, con un grande lavoro di squadra e con senso di responsabilità nei confronti del Paese e dei nostri concittadini che vivono mesi particolarmente delicato. Il nostro impegno va avanti", conclude Gelmini.(Rin)