- L'affluenza alle urne per le elezioni amministrative a Mostar, in Bosnia Erzegovina, si è attestata al 40,32 per cento alle ore 16. Lo riferisce la Commissione elettorale centrale bosniaca. Come fa notare la stampa locale, per molti giovani di Mostar quella di oggi sarà la prima votazione per il rinnovo del Consiglio comunale considerando che si tratta delle prime elezioni locali dopo 12 anni. (Bos)