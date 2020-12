Bolivia: denunciò brogli nel 2019, sotto inchiesta il segretario generale dell’Oas Almagro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento del Mercosur, Oscar Laborde, ha annunciato un’indagine nei confronti del segretario generale dell’Organizzazioni degli Stati americani (Oas), Luis Almargo, che aveva denunciato brogli elettorali in Bolivia in occasione delle elezioni presidenziali dell’ottobre 2019. L’Oas, ha spiegato Laborde, non ha finora presentato alcuna prova dei presunti brogli, che hanno innescato un’ondata di proteste e l’esilio dell’allora presidente Evo Morales. “Ci adopereremo per indagare sul segretario generale”, ha affermato Laborde in un’intervista all’emittente boliviani “Radio Illimani”. Secondo il presidente del Parlasur, “tali vicende non devono restare impunite, poiché nella regione si svolgeranno altri processi elettorali e potrebbero verificarsi dinamiche simili”. Il Mercosur è un blocco regionale composto da Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela e Bolivia. La funzione del Parlamento è quella di promuovere raccomandazioni, risoluzioni e altre proposte al Consiglio del mercato comune, la massima autorità del Mercosur, ma le sue decisioni non hanno carattere vincolante rispetto alle legislazioni nazionali. (Brb)