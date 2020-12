Legge Bilancio: Villarosa (M5s), ridotto di ulteriori 10 milioni il prelievo forzoso a carico delle ex province siciliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all’emendamento del nostro parlamentare Ficara, è stato approvato un importante emendamento alla legge di Bilancio che incrementa di 10 milioni di euro annui il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Sicilia". Lo comunica in una nota il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa. "La Corte dei Conti aveva segnalato che il prelievo forzoso a danno" della Regione Sicilia "era superiore di 100 milioni rispetto alle altre Regioni per effetto delle misure adottate dai precedenti governi. Già con la legge di Bilancio dello scorso anno avevamo cercato di ridurre questa sperequazione stanziando un contributo annuo di 80 milioni. Con questo ulteriore contributo, si renderanno libere corrispondenti risorse che potranno essere impiegate dalle ex province siciliane con misure in favore dei servizi ai cittadini. Questo - conclude - è l’unico governo che si impegna concretamente" in favore della Regione Sicilia. (Com)