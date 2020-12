Germania: sostenitrice dello Stato islamico arrestata al rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sostenitrice dello Stato islamico di nazionalità tedesca è stata arrestata al rimpatrio in Germania dalla Siria. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. La catturata è tra le tre donne e 12 minori, in gran parte orfani, trasferiti in territorio tedesco dopo essere stati prigionieri delle Forze democratiche siriane (Fds), gruppo ribelle che combatte il sedicente califfato con l'appoggio della coalizione internazionale contro il terrorismo, guidata dagli Stati Uniti. Le donne e i minori sono atterrati all'aeroporto di Francoforte sul Meno. Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, si è detto soddisfatto dell'operazione, giunta a conclusione dopo mesi di preparativi e con la partecipazione della Finlandia. Due delle donne e sei bambini rientrati dalla Siria sono cittadini di questo Paese. Sulla donna arrestata, una 21enne di Sangerhausen in Sassonia-Anhalt, pendeva un mandato di cattura emesso dalla Procura generale federale (Gba). Le accuse comprendono l'appartenenza a un'organizzazione terroristica all'estero e il favoreggiamento in crimini contro l'umanità. La donna era “la terza moglie di un agente dell'intelligence dello Stato islamico”. Secondo le autorità tedesche, attualmente sono 70 adulti e 140 minori i connazionali legati allo Stato islamico in custodia in Siria. (Geb)