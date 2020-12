Covid: fonti stampa, Michel convoca incontro tra rappresentanti Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha convocato un incontro tra i rappresentanti dei Paesi membri dell'Ue per discutere sulla situazione legata alla nuova variante del Covid-19 individuata nei giorni scorsi nell'Inghilterra sud orientale. E' quanto fatto sapere ai giornalisti da una fonte delle istituzioni Ue citata dalla stampa internazionale. La decisione di convocare l'incontro è stata presa dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel per uno scambio di informazioni tra i Paesi membri sulle misure da prendere per impedire la diffusione della nuova variante. In precedenza è stato annunciata una video conferenza tra il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e Miche. Nelle scorse ore Paesi Bassi, Belgio, Italia, Austria e Germania hanno annunciato la sospensione di tutti i voli da e per il Regno Unito. Diversi paesi dell'Ue, come Grecia e Repubblica Ceca, stanno inoltre annunciando l'introduzione della quarantena obbligatoria per tutti gli arrivi dal Regno Unito.(Res)