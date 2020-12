Covid a Milano 570 nuovi casi, 242 a Brescia e 207 a Monza e Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia di Milano: continua a essere la prima per numero di casi positivi al coronavirus in Lombardia: il quotidiano report della Regione riferisce infatti di 570 casi, di cui 217 a Milano città, seguita da Brescia con 242 e Monza e Brianza con 207 positivi più di ieri. Al quarto posto per numero di contagi si trova la provincia di Pavia a + 186 e poi Mantova (+87), Lodi (+86), Bergamo (+80). Seguono Como (+ 66), Lecco (+64), Sondrio (+56), Cremona, (+47) e Varese (+ 39). (Rem)