Legge Bilancio: Mura-Serracchiani (Pd), grande soddisfazione per nona salvaguardia esodati

- “Siamo molto soddisfatte per l'approvazione dell’emendamento alla legge di Bilancio che permette la nona salvaguardia per la categoria dei cosiddetti esodati". Lo sottolineano le deputate Pd Romina Mura, prima firmataria dell’emendamento, e Debora Serracchiani, presidente della commissione Lavoro. "Grazie anche alla condivisione di tutti i gruppi della maggioranza, dopo anni che cercavamo di coprire le loro posizioni contributive, siamo finalmente riusciti a trovare le risorse per sanare questa ferita aperta nel mondo del lavoro. Si tratta di persone rimaste escluse dalle precedenti salvaguardie, in molti casi donne, che con l’entrata in vigore della riforma Fornero e con la crescita dell'aspettativa di vita si erano ritrovate senza lavoro e senza pensione. Siamo ovviamente felici di questo successo - concludono - che crea le condizioni per raggiungere presto la soluzione anche per coloro che purtroppo ancora restano senza salvaguardia”.(Com)