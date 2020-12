Romania: ministro Finanze Citu, bilancio 2021 sarà completato da nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di spesa della Romania per il 2021 sarà finalizzato dal nuovo governo. Lo ha detto il ministro delle Finanze di Bucarest, Florin Citu, che è anche candidato premier proposto dal Partito nazionale liberale (Pnl). Secondo quanto affermato da Citu, alla luce della formazione del nuovo governo saranno necessarie delle lievi modifiche e il lavoro sul bilancio sarà completato il prima possibile. "Dobbiamo concludere i negoziati il ​​prima possibile, per avere un governo. Se avremo un governo, sapremo anche cosa accadrà al salario minimo il primo gennaio", ha dichiarato il ministro delle Finanze riguardo uno dei temi di più stringente interesse a livello economico per i cittadini romeni. Citu è il candidato premier del Partito nazionale liberale (Pnl), dell'Alleanza Usr-Plus, dell'Unione democratica dei magiari di Romania (Udmr). Nella giornata di ieri Citu ha ringraziato "la coalizione di centro destra per la fiducia" conferitagli e ha rinnovato l'impegno a completare nel prossimi giorni il programma di governo. (segue) (Rob)