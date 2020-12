Romania: ministro Finanze Citu, bilancio 2021 sarà completato da nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono questioni urgenti da risolvere nel settore sanitario, così come per quanto riguarda l'economia", ha affermato Citu. Nella giornata di venerdì i leader del Pnl e dell'alleanza Usr-Plus hanno raggiunto un accordo per formare la futura coalizione di governo, sulla base della quale Citu è il candidato per il ruolo di primo ministro. In base all'accordo, anche la presidenza della Camera dei deputati spetterebbe al presidente del Pnl, Ludovic Orban, mentre la presidenza del Senato sarà detenuta da un rappresentante dell'Usr-Plus. Nel futuro governo, il Pnl dovrebbe avere la guida di otto ministeri, mentre Usr-Plus sette e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) tre. (segue) (Rob)