Romania: ministro Finanze Citu, bilancio 2021 sarà completato da nuovo governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati delle elezioni politiche di una settimana in Romania fa hanno reso difficile l'insediamento di un nuovo esecutivo a Bucarest. Il 6 dicembre scorso, l'unico dato chiaro emerso dal voto è stato quella dell'assenteismo, dal momento che due terzi degli elettori non si sono presentati alle urne segnando un record negli oltre tre decenni di democrazia seguito al crollo del comunismo in Romania. Secondo quanto riferisce l'emittente radio pubblica romena, le percentuali di voto ottenute da ciascuno dei cinque partiti che faranno parte del futuro Parlamento hanno costretto a negoziati laboriosi per raggiungere una maggioranza funzionale. Dopo i primi colloqui con i rappresentanti dei partiti che formeranno il nuovo Parlamento, il presidente romeno Klaus Iohannis ha ammesso che tale maggioranza non esiste ancora. (segue) (Rob)