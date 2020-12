Romania: ministro Finanze Citu, bilancio 2021 sarà completato da nuovo governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo primo round di consultazioni ha portato ad un buono scambio di opinioni tra me e i rappresentanti di questi partiti, però posso dire che non ci sono ancora le condizioni affinché si possa designare un candidato a formare un nuovo governo", ha dichiarato il presidente Iohannis prima della svolta del 18 dicembre. Il Partito nazionale liberale (Pnl), l'Alleanza Usr-Plus e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) insieme hanno 244 seggi di deputati e senatori, su un totale di 465. I liberali però (affiliati al Ppe) e i membri dell'Alleanza Usr-Plus (Renew Europe) hanno inizialmente presentato proposte diverse per la carica di capo del governo, rispettivamente l'attuale ministro delle Finanze ad interim Florin Citu e l'ex premier Dacian Ciolos. Vincitore relativo delle elezioni, il Partito socialdemocratico (Psd) è isolato nel nuovo legislativo e il suo leader, Marcel Ciolacu, vorrebbe un governo di unione nazionale. (Rob)