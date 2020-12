© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ieri dopo l'assoluzione si è riferita al M5s "non so di preciso a chi si riferisse". Lo ha detto Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, a "Mezz'Ora in più", su Rai tre. "Raggi - ha spiegato Azzolina - ha lavorato bene e con onestà. Probabilmente ha avuto un momento liberatorio, ma non so a chi si riferisse".(Rin)