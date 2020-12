Nepal: 7 ministri si dimettono dopo lo scioglimento della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si acuisce la crisi politica in Nepal, che ha visto una forte accelerazione questa mattina con la decisione della presidente Bidya Devi Bhandari di sciogliere la Camera dei rappresentanti su richiesta del premier Sharma Oli. Sette ministri del governo appartenenti alla corrente del Partito comunista nepalese guidata da Pushma Kamal Dahal e da Madhav Nepal hanno rassegnato le dimissioni in segno di protesta contro il capo dell’esecutivo. “Abbiamo già chiarito che ci schieriamo contro la decisione del primo ministro di chiedere lo scioglimento della Camera dei rappresentanti. Rassegniamo quindi le dimissioni dai nostri incarichi per esprimere il nostro disaccordo nei confronti di un atto incostituzionale e non democratico, che è contro il mandato popolare e i principi politici”, si legge in una dichiarazione congiunta. A dimettersi, in particolare, sono il ministro dell’Istruzione Giriraj Mani Pokhrel; il ministro dell’Energia Barsha Man Pun; il ministro dell’Agricoltura Ghanashyam Bhusal; il ministro della Cultura Yogesh Kumar Bhattarai; il ministro dell’Ambiente Shakti Bahadur Basnet; il ministro del Lavoro Rameshwor Raya Yadav; il ministro delle Risorse idriche Bina Magar. (segue) (Inn)