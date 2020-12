Nepal: 7 ministri si dimettono dopo lo scioglimento della Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Comitato permanente del Partito comunista nepalese ha deciso in una riunione odierna di raccomandare un’azione disciplinare nei confronti del suo leader Oli. A comunicarlo è stato uno dei membri del comitato, Pampha Bhusal, al quotidiano “Kathmandu Post”. Alla riunione non hanno partecipato né Oli, né gli esponenti che lo sostengono. Lo scioglimento della Camera è stato annunciato in una nota l’ufficio di presidenza, che sempre su raccomandazione dell’esecutivo fissa per il 30 aprile e il 10 maggio 2021 le prossime elezioni generali. Il governo ha fatto sapere questa mattina di aver chiesto alla presidenza lo scioglimento della Camera sulla scia della crisi sempre più profonda del Partito comunista nepalese, al cui interno Oli è stato messo in minoranza da una fazione guidata da Pushpa Kamal Dahal, Madhav Nepal e Jhala Nath Khanal. Questi ultimi chiedono a gran voce le dimissioni del premier, a loro dire incapace di governare e di rispettare le decisioni dei vertici del partito. (segue) (Inn)